Садовое кольцо перекроют для движения из-за Большого фестиваля бега 23 августа

Движение перекроют на Садовом кольце в воскресенье, 23 августа. Причиной послужило проведение Большого фестиваля бега.

Перекрытия начнут вводить поэтапно. С начала суток нельзя будет проехать от Баррикадной улицы до Лихого переулка, по Земляному Валу, Крымскому Валу и Крымскому мосту. С 07:00 движение закроют от Лихого переулка до Покровки. Также в период мероприятий будет ограничен подъезд к некоторым городским объектам со стороны Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

