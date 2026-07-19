На забытых счетах россиян в банках скопилось до 3 триллионов рублей

На невостребованных банковских счетах россиян могло скопиться от 1 до 3 триллионов рублей. Об этом сообщили финансисты.

В основном, эти деньги принадлежали гражданам, которые умерли. Средства могут лежать в кредитных организациях годами и даже десятилетиями. Банки пользуются этими средствами: выдают их в качестве займов, покупают ценные бумаги. Однако присвоить деньги себе они не могут, так как за ними могут прийти наследники.

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