19 июня, 08:00Общество
Молодые люди в Москве увлеклись луксмаксингом
Молодые люди в Москве все чаще интересуются луксмаксингом. Этот интернет-тренд предлагает поэтапное улучшение внешности с помощью спорта, ухода за кожей, контроля веса, работы над осанкой и стилем.
Однако некоторые сторонники направления используют специальные гаджеты для челюсти и языка, а также применяют техники, эффективность и безопасность которых вызывают вопросы у специалистов.
Врачи предупреждают, что попытки изменить форму челюсти с помощью жестких резинок или намеренного травмирования костей могут привести к проблемам с зубочелюстной системой, артритам и даже переломам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.