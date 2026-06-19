Молодые люди в Москве увлеклись луксмаксингом

Молодые люди в Москве все чаще интересуются луксмаксингом. Этот интернет-тренд предлагает поэтапное улучшение внешности с помощью спорта, ухода за кожей, контроля веса, работы над осанкой и стилем.

Однако некоторые сторонники направления используют специальные гаджеты для челюсти и языка, а также применяют техники, эффективность и безопасность которых вызывают вопросы у специалистов.

Врачи предупреждают, что попытки изменить форму челюсти с помощью жестких резинок или намеренного травмирования костей могут привести к проблемам с зубочелюстной системой, артритам и даже переломам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.