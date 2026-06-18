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Новости

18 июня, 07:45

Политика

В Госдуме предложили выделять бесплатных нянь семьям с детьми до 3 лет

В Госдуме предложили выделять бесплатных нянь семьям с детьми до 3 лет

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Для семей с маленькими детьми до 3 лет хотят ввести новую меру поддержки. Депутаты Госдумы предлагают выделять им в помощь бесплатных нянь по 100 часов работы в год. Оформить эту меру соцподдержки семьи могли бы через "Госуслуги" или соцзащиту.

Нянями работали бы сотрудники государственных и негосударственных организаций, которые прошли спецподготовку и проверку. Эта мера должна снизить нагрузку на родителей, особенно еще неопытных, и позволить избежать психологического выгорания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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