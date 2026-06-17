Россияне с серым заработком могут получить ограничения при назначении пенсии

Официальное оформление документов влияет на размер и условия будущих пенсионных выплат. Граждане, которые получают серый заработок или не имеют официального трудового стажа, могут столкнуться с ограничениями при назначении пенсии.

Для получения страховой пенсии необходимо иметь не менее 15 лет официального стажа. Жители столицы без трудового прошлого могут рассчитывать только на социальное пособие в размере чуть более 16 тысяч рублей.

Выплачивать такое пособие начнут на 5 лет позже обычного срока. Женщины смогут получать его с 64 лет, а мужчины ближе к 70 годам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.