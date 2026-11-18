18 ноября, 16:45Технологии
Адыгея и Карачаево-Черкесия подключились к платформе "МосМедИИ"
Республика Адыгея и Карачаево-Черкесия подключились к московской платформе "МосМедИИ". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Теперь сервис помогает врачам анализировать медицинские снимки в 77 регионах России. К платформе подключены 2,5 тысячи больниц. С начала ее работы в 2024 году сервисы искусственного интеллекта проанализировали более 21 миллиона исследований.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.