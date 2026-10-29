ИИ помогает выявлять пациентов с риском инсульта и инфаркта в Москве

В Москве искусственный интеллект помогает выявлять пациентов с высоким риском инсульта и инфаркта. Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, для этого разработали специальную систему на основе цифровых алгоритмов.

Система анализирует медицинские карты пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и определяет, кому из них необходимы дополнительные обследования. По каждому пациенту врач получает сигнальный лист с информацией о том, какие обследования пропущены и что стоит пересмотреть в лечении.

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