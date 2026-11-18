В Москве в 15-й раз вручили премию "Событие года" журнала "КиноРепортер". В числе лауреатов этого года – Юлия Снигирь, Сергей Гилев, Евгений Миронов и другие актеры и создатели кино и телепроектов.

"Медиаперсоной года" признали Дмитрия Журавлева. В этом году актер исполнил главную роль в сказке "Последний богатырь. Колобок".

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