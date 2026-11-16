В Москве 18 ноября отметят День рождения Деда Мороза. К празднику на платформе "Мосбилет" появился новый раздел с новогодними мероприятиями в столичных усадьбах Деда Мороза.

В ближайшие дни там пройдут интерактивная прогулка по волшебному лесу и театрализованная экскурсия в домик волшебника. В декабре для гостей подготовят "Бал ледяных фонарей", квесты, мастер-классы, концерты и спектакли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.