В Музее транспорта Москвы открылась выставка "Бархатный путь", посвященная 175-летию железнодорожного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом. Экспозиция рассказывает об истории магистрали, развитии поездов и вокзалов, а также о строительстве новой высокоскоростной железной дороги.

На выставке представлены макеты вагонов, бесшовные рельсы и модель поезда "Красная стрела", который запустили в 1931 году. Отдельная часть экспозиции посвящена Ленинградскому вокзалу в Москве и Московскому вокзалу в Петербурге. Оба здания спроектировал архитектор Константин Тон.

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