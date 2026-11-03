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03 ноября, 16:45

Транспорт

В России хотят автоматизировать возврат средств при отмене авиарейса

В России хотят автоматизировать возврат средств при отмене авиарейса

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Процедуру возврата средств за сорванные полеты в России хотят перевести на единый стандарт

В России могут упростить возврат денег за авиабилеты, если рейс отменяет перевозчик. Минтранс РФ и депутаты Госдумы обсуждают введение единого электронного стандарта, который позволит автоматически возвращать средства.

Предполагается, что деньги будут поступать пассажирам в течение 10 дней. Этот вопрос уже обсуждают с авиакомпаниями. При этом представители отрасли отмечают, что действующая процедура онлайн-возврата и сейчас работает без серьезных сбоев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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