Московские театры представили новые спектакли к 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Театр "Маска" выпустил постановку "Мастер и Маргарита" режиссера Петра Шерешевского. Спектакль объединяет сюжет романа и воспоминания последней жены писателя Елены Сергеевны.

В "Школе драматического искусства" представили спектакль "Таська" режиссера Глеба Черепанова. Постановка посвящена первой супруге Булгакова Татьяне Лаппа и рассказывает об их отношениях, а также о становлении писателя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.