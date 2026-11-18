Российский голкипер Матвей Сафонов претендует на звание лучшего вратаря года по версии престижной европейской премии. После переезда из Краснодара в Париж 2 года назад 27-летний футболист успел дважды выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а в этом сезоне провел за клуб уже 16 матчей.

Ранее Сафонов уже вошел в четверку лучших голкиперов мира по версии журнала France Football.

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