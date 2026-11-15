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15 ноября, 23:30

Спорт

Сборную России по хоккею исключили из состава молодежного ЧМ

Сборную России по хоккею исключили из состава молодежного ЧМ

Россию исключили из молодежного ЧМ по хоккею

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Сборную России по хоккею исключили из состава молодежного чемпионата мира. Об этом сообщила Международная федерация хоккея (IIHF). Решение приняли из-за позиции властей Канады, где пройдет турнир.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что решение должно повлечь последствия для статуса Международной федерации хоккея и ее права проводить турниры. Он подчеркнул, что единственным верным способом был бы перенос ЧМ из Канады в страну, которая готова допустить участие всех сборных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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