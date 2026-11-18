Владимир Путин выступил перед студентами и преподавателями совместного университета МГУ имени Ломоносова и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне. Там реализуют более 60 образовательных программ, на которых учатся свыше 5 тысяч студентов.

Главные заявления в Шэньчжэне ожидаются 19 ноября. На этот день запланирована трехсторонняя встреча Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Стороны намерены обсудить в том числе ситуацию на Украине.

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