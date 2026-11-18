18 ноября, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 ноября
Наиболее плотное движение 18 ноября наблюдается на Ленинградском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе. Об этом сообщила ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.
Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском шоссе в районе станции метро "Балтийская", на Савеловской и Тульской эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.