Наиболее плотное движение 18 ноября наблюдается на Ленинградском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе. Об этом сообщила ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском шоссе в районе станции метро "Балтийская", на Савеловской и Тульской эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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