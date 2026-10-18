Правоохранители не стали возбуждать уголовное дело против следователя по делу Лерчек

Правоохранители не стали возбуждать уголовное дело против следователя по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Сторона инфобизнес-леди обвиняла его в том, что он якобы не отпускал ее из-под домашнего ареста к онкологу.

По итогам проверок вынесено решение об отказе в возбуждении дела о халатности, превышении или злоупотреблении полномочиями в отношении членов следственной группы. Сама Лерчек этим летом получила условный срок и крупный штраф по делу о незаконных валютных операциях, связанных с продажей ее фитнес-марафонов.

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