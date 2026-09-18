Явка на выборах в Государственную думу составила почти 10,5%

Явка на выборах депутатов Госдумы на 14:00 по московскому времени составила почти 10,5%. Об этом сообщил Центризбирком. В Москве открыты 1 443 избирательных участка, жители также активно голосуют дистанционно.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что для наблюдения за голосованием заявлен 381 341 наблюдатель. Они будут следить за процессом все три дня, в том числе в ночное время.

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