В Минэнерго сообщили о поставках бензина в Московскую область по утвержденному графику

Поставки бензина и дизельного топлива в Московскую область осуществляются по утвержденному графику, сообщили в региональном Минэнерго. На некоторых АЗС может наблюдаться ажиотаж, связанный не с дефицитом, а с изменениями в ассортименте и тем, что водители путаются в экологическом классе топлива.

Правительство РФ временно разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4". Эксперты отметили, что для современных машин постоянное использование топлива низкого класса нежелательно, а для автомобилей старше 10 лет "Евро-3" не означает неминуемых проблем с двигателем.

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