В АТОР заявили о дефиците "горящих путевок" в Турцию на сентябрь

В России практически исчезли "горящие туры" в Турцию на сентябрь, сообщили в АТОР. Туроператоры закрывают места в отелях и самолетах, поэтому предложений, которые можно было бы продавать как "горящие", практически не остается.

При этом туры на курорты Антальи в октябре сейчас дешевле сентябрьских на 15–20%. В сегменте люкс разница достигает 30%. В АТОР называют октябрь самым бюджетным месяцем пляжного сезона в Турции.

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