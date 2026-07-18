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18 июля, 10:45

Политика

ФАС разработала новые правила возврата ж/д билетов

ФАС разработала новые правила возврата ж/д билетов

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала новые правила возврата ж/д билетов. Теперь перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора за его возврат в пределах до 10% от стоимости.

В ведомстве пояснили, что принятие изменений позволит сократить число возвратов, снизить искусственный дефицит и обеспечить наличие билетов в периоды сезонного спроса. В пример служба привела 2020 год, когда из-за пандемии коронавируса сбор был снижен до минимума, что привело к массовым возвратам проездных документов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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