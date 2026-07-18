Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов по объектам Украины

Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов по объектам, задействованным в интересах ВСУ. Под ударом оказались портовая инфраструктура (порты "Одесса", "Черноморск", "Южный", "Днепро-Бугский") и предприятия военно-промышленного комплекса.

Также целями стали склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также места производства и хранения дальнобойных беспилотников. Поражены 24 морских судна, использовавшихся для перевозки военных грузов.

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