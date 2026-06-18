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18 июня, 10:15

Политика

Минобороны РФ сообщило об ответном ударе по энергетике Украины

Минобороны РФ сообщило об ответном ударе по энергетике Украины

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Миноброны сообщило, что в ночь на 18 июня Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ.

Поражены склад ГСМ (горюче-смазочных материалов) в населенном пункте Борисполь-2 в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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