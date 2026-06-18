18 июня, 06:45Культура
В Москве начали проводить экскурсии по местам, в котором зародилось театральное искусство
Московские театры открывают двери для тех, кто хочет заглянуть по ту сторону сцены и рассмотреть вековые интерьеры старинных особняков. До самой осени в столице будут водить экскурсии по местам, где зарождалось русское театральное искусство.
Помимо уникальных прогулок, в программу добавили тематические фотовыставки и интеллектуальные квизы. Сервис "Мосбилет" уже открыл продажи.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.