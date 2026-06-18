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18 июня, 06:45

Культура

В Москве начали проводить экскурсии по местам, в котором зародилось театральное искусство

В Москве начали проводить экскурсии по местам, в котором зародилось театральное искусство

Фестиваль "Солома" пройдет в кинопарке "Москино" 27 и 28 июня

Роль российской киноиндустрии в воспитании молодежи обсудили на круглом столе в "Москино"

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Московские театры открывают двери для тех, кто хочет заглянуть по ту сторону сцены и рассмотреть вековые интерьеры старинных особняков. До самой осени в столице будут водить экскурсии по местам, где зарождалось русское театральное искусство.

Помимо уникальных прогулок, в программу добавили тематические фотовыставки и интеллектуальные квизы. Сервис "Мосбилет" уже открыл продажи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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