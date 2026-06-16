Выставка "Фабрика Чудес" открылась на ВДНХ

На ВДНХ открылась передвижная выставка "Фабрика Чудес", которая знакомит гостей с уникальным наследием киностудии "Союзмультфильм". Экспонаты размещены в морских контейнерах-вагонах. Посетителям покажут, как создавали легендарные мультфильмы, и познакомят с современными технологиями.

Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева рассказала, что на выставке представлены все этапы создания мультфильма: от идеи героя и сценария до финальной реализации. Посетители увидят, что первоначальные эскизы героев часто сильно отличаются от финальных образов на экране.

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