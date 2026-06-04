Коллекцию из 50 вещей Майкла Джексона продадут на аукционе в пригороде Парижа

Коллекцию из 50 вещей певца Майкла Джексона продадут на аукционе в пригороде Парижа. Продажа проходит на волне популярности нового байопика о жизни и творчестве исполнителя.

Ключевыми лотами являются хлопковая перчатка со стразами Swarovski, знаменитая шляпа с автографом короля поп-музыки, сценические костюмы и красный кардиган от Dior. Вся коллекция оценивается в 1 миллион евро.

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