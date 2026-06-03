Электрофестиваль пройдет в Москве 27 июня. Любителей современных технологий и экологичного транспорта приглашают принять участие в праздничных мероприятиях. Все желающие смогут присоединиться к параду по Садовому кольцу после предварительной регистрации на сайте фестиваля.

Колонна участников стартует в 12:00 с Зубовской площади. Для гостей также подготовили развлекательную программу и розыгрыш призов. Участники смогут выиграть электромотоцикл, электровелосипед и электросамокат. Для участия в розыгрыше необходимо зарегистрироваться и лично присутствовать на фестивале.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.