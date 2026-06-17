Центральный дом актера в Москве покажет спектакль "Ученая семейка и роботы"

Вечером 17 июня в Центральном доме актера пройдет спектакль "Ученая семейка и роботы". Сценарий создавали при участии научных консультантов, поэтому детям расскажут о физике и робототехнике простым и понятным языком.

В креативном пространстве "Дизайн Завод" открыта выставка "Внутренний компас". Иммерсивный проект с текстами и визуальными образами предлагает посетителям замедлиться и сосредоточиться на своих ощущениях.

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