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Новости

18 июня, 07:15

Политика

Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном

Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном

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Главной международной темой остается заключение договора между США и Ираном. Американский президент Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании между двумя странами. Это произошло в Париже во время ужина в рамках встречи лидеров G7. Документ президенту США принес госсекретарь Марко Рубио.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздержаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того, Вашингтон должен будет снять санкции с Тегерана, а Иран не будет производить или приобретать ядерное оружие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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