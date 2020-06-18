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18 июня, 14:30

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Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Москва завершила обновление трамвайного парка на всех 36 маршрутах. С 2017 года на линию вышло больше 600 новых трамваев "Витязь-Москва" и "Львенок-Москва". Пассажиров перевозят современные низкопольные трамваи с климат-контролем, USB-зарядками и медиаэкранами.

"По поручению Сергея Собянина мы обеспечиваем приоритет для местных жителей при парковке рядом с домом. С резидентным разрешением водитель получает право парковаться бесплатно в своем районе, при этом стоимость годового разрешения остается неизменной с момента введения в 2012 году – 3 тысячи рублей. За 1 год число выданных разрешений выросло почти на 100 тысяч. Сейчас в столице их около 225 тысяч", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Стартовал набор тестировщиков бесконтактной оплаты проезда в наземном транспорте. В тестовую группу войдут 150 человек, которые оценят работу системы в автобусах и электробусах Мосгортранса.

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