"Московский патруль": в столице изъяли крупную партию контрафактных электронных сигарет

Силовики изъяли крупную партию контрафактных электронных сигарет в Москве и области. Общая стоимость конфискованной продукции составила 30 миллионов рублей.

По версии следствия, товар нелегально ввез в страну иностранец и продавал в столице без лицензии. Возбуждено уголовное дело. Изъятый товар будет уничтожен в установленном законом порядке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

