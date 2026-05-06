06 мая, 21:30
"Московский патруль": в столице изъяли крупную партию контрафактных электронных сигарет
Силовики изъяли крупную партию контрафактных электронных сигарет в Москве и области. Общая стоимость конфискованной продукции составила 30 миллионов рублей.
По версии следствия, товар нелегально ввез в страну иностранец и продавал в столице без лицензии. Возбуждено уголовное дело. Изъятый товар будет уничтожен в установленном законом порядке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
