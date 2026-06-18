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18 июня, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Ограничения на полеты малой авиации введут в Центральной России с 20 июня

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Станцию "Курьяново" оформят в выразительном индустриальном стиле, сообщил Сергей Собянин. В дизайне станции новой Бирюлевской линии метро будет преобладать железобетон, который используют для отделки путевых стен. Наземные павильоны спроектированы нарочито простой формы – из сочетания железобетонных порталов и стеклянного объема.

"С 2021 года в Юго-Восточном административном округе за счет средств городского бюджета построили 10 современных объектов образования: 6 детских садов и 4 школы. Реализация этих проектов позволила обеспечить детей комфортными пространствами для учебы и всестороннего развития", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Исторические пилоны около Центрального Московского ипподрома отреставрируют и вернут им первоначальный облик. Реставраторы восстановят утраченный декор, чтобы вернуть пилонам их первоначальный облик конца XIX века.

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