Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Станцию "Курьяново" оформят в выразительном индустриальном стиле, сообщил Сергей Собянин. В дизайне станции новой Бирюлевской линии метро будет преобладать железобетон, который используют для отделки путевых стен. Наземные павильоны спроектированы нарочито простой формы – из сочетания железобетонных порталов и стеклянного объема.

"С 2021 года в Юго-Восточном административном округе за счет средств городского бюджета построили 10 современных объектов образования: 6 детских садов и 4 школы. Реализация этих проектов позволила обеспечить детей комфортными пространствами для учебы и всестороннего развития", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Исторические пилоны около Центрального Московского ипподрома отреставрируют и вернут им первоначальный облик. Реставраторы восстановят утраченный декор, чтобы вернуть пилонам их первоначальный облик конца XIX века.