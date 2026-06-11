"Новости дня": виртуальная карта "Тройка" стала доступна в мобильном приложении "Мой id"

Виртуальная карта "Тройка" стала доступна в городском мобильном приложении "Мой id". Оплачивать проезд на любом виде столичного транспорта теперь можно с помощью смартфона. Пластиковую карту брать с собой необязательно. Виртуальная "Тройка" отображается на экране в виде QR-кода.

Чтобы оплатить проезд в метро, МЦК, МЦД и на регулярном речном транспорте, достаточно поднести код к считывателю турникета. В автобусах, электробусах и трамваях следует отсканировать QR-код на экране валидатора.

Подробнее – в программе "Новости дня".