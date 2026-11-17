Дворец творчества детей и молодежи имени Аркадия Гайдара отмечает 90-летие.

Как сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, во дворце сейчас занимаются 35 тысяч ребят. Это школьники и студенты колледжей. Для них там подготовлено более 2 тысяч образовательных программ. Во дворце работают опытные педагоги, известные спортсмены и профессиональные актеры – больше 140 специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.