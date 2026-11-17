Сергей Собянин осмотрел строительство нового здания для Таганского и Лефортовского районных судов в Таможенном проезде. Объект возводят с 2025 года, завершить работы планируют в 2027 году.

Площадь здания составит около 21 тысячи квадратных метров, что в 4,5 раза больше общей площади прежних помещений двух судов. Сейчас готовность объекта оценивается в 45%.

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