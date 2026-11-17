Две трети москвичей выступили за то, чтобы долгая дорога в офис считалась рабочим временем. Опрос провел один из крупных сервисов поиска работы.

76% опрошенных поддержали компенсацию времени в пути: в виде доплаты или включения этих часов в рабочий день. Большинство выступили за дополнительные выплаты. Однако такой подход может сыграть против самих сотрудников. Работодатели начнут нанимать тех, кто живет рядом с офисом, и тогда даже профессиональные навыки могут отойти на второй план.

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