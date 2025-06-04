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05 ноября, 18:45

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Терапевт Романенко предупредила об опасности треш-дайвинга для здоровья

В поисках винтажа или болезней? К чему может привести тренд на треш-дайвинг

В социальных сетях завирусились видео с фриганами и треш-дайверами, которые экономят на продуктах, одежде и предметах интерьера, поскольку находят все необходимое на свалках. Почему такая тенденция набирает обороты и насколько она может быть опасна, разбиралась Москва 24.

Новый взгляд на потребление

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/themilliediamond

В Сети завирусились видео, на которых пользователи ищут в мусорных баках пригодные для использования вещи, продукты, а также предметы интерьера. Такие люди называют себя фриганами – сторонниками экологичного потребления. 

Движение зародилось еще в 1980-х годах как протест против традиционной экономики потребления и основано на осознанном отношении к ресурсам. Поэтому найденные в отходах продукты и вещи участники движения используют сами, сдают на благотворительность или перепродают. По словам активистов, такой образ жизни позволяет годами не тратить деньги на базовые товары, включая средства гигиены и бытовую химию.

Например, телеграм-канал "Кровавая барыня" рассказал о стилисте Милли Даймонд, которая использует найденные в отходах ткани для создания новой одежды. Часть сшитых вещей она в дальнейшем отправляет на продажу, поскольку поиск предметов в мусорных контейнерах помогает обрести творческое вдохновение. А другая женщина, которая следует тренду, Шарлотта Бэйфорд, вовсе собирает в мусорных контейнерах продукты питания и средства гигиены. Она заявила, что благодаря находкам из баков уже 8 лет не покупает шампунь.

В России подобная тенденция тоже распространена. В социальных сетях можно найти ролики, в которых фриганам отправляют координаты мусорок, где можно отыскать много пищевых продуктов. Например, в одном из них пользователи показали помойку, полную шоколада. 

Еще одна девушка рассказала в социальных сетях, что и вовсе питается бесплатно, находя продукты в упаковках.

Я жду вечера, чтобы пойти по помойкам и пофриганить себе еду. Очень многие магазины и кафе выкидывают закрытую еду с хорошим сроком годности, ее можно находить и есть.
пользовательница Сети

Другой пользователь соцсетей и вовсе нашел выброшенный пакет с манго, а еще одна девушка – утилизированный магазином хлеб и болгарский перец.

Помимо этого, треш-дайверы, которые ищут на мусорках необычные и ценные предметы, вылавливают и качественные бытовые вещи, в частности одежду, а еще – элементы старины, цена которых может быть весьма неплохой.

Например, одна из пользовательниц рассказала в Сети, как нашла на помойке коробку с фарфоровым чайным сервизом, итальянский чемодан, а также мешки с одеждой. Среди вещей были женский топ с пайетками, сложенные чистые футболки, шорты, а также необычные мужские брендовые галстуки.

Дарья Никитина, создатель и администратор группы для энтузиастов, которые ищут что-то необычное в мусорных баках, рассказывала в разговоре с "Российской газетой", что в таких необычных местах временами получается отыскать по-настоящему ценные старинные предметы.

Например, среди них – раздвижной дубовый обеденный стол 1950-х годов, который уверенно прослужит еще долгие годы. Вместе с этим на мусорках находят позолоченные и серебряные вещи, коллекции марок и значков, статуэтки и даже старинные книги.

Расстройство или философия?

Фото: depositphotos/narimbur

При этом семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос в разговоре с Москвой 24 объяснила, почему некоторые люди следуют такому тренду.

Однако сперва важно не смешивать нужду, экологические убеждения и желание привлечь внимание, отметила специалист.

"Внешне люди делают одно и то же: забирают выброшенные вещи, но причины могут быть совершенно разными. Сама практика не новая: ее называют дампстер-дайвингом, а модный нынче отказ от избыточного потребления, который иногда за ней стоит, фриганством. Просто соцсети сделали это поведение гораздо заметнее", – рассказала эксперт.

По ее словам, первая причина, почему люди так делают, – экономия, когда с помощью подобных находок немного снижается чувство вины. То есть: "Я экономлю – это неплохо". У человека есть вина за то, что не может достаточно заработать, а тут еще и что-то находит. Это некий цикл, где он вводит легитимность экономии.

Следующая категория – нормативные люди. У них очень строгое отношение к сортировке мусора. Это движение экоактивистов, некая внутренняя философия, протест против расточительства: некоторые видят, что пригодное выбросили, и не хотят участвовать в такой системе. "Для своей морали я не хочу захламлять планету" – это некий внутренний этический посыл.
Анастасия Кардиакос
семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог

Далее стоит отметить такую причину, как азарт находки. Упомянутая категория людей любит ходить по секонд-хендам, выискивать интересные вещи в винтажных магазинах, находить из кучи ненужного нужное, отметила психолог.

"Это способствует выработке натурального дофамина: он начинается от идеи до поисков, и тут награда – находка. Здесь охотятся за "сокровищами", неизвестно, что попадется, но проходят весь этот путь. И в него будут включены те же рилсы, которые человек снимает, когда что-то ищет. В данном случае соединяется азарт находки, который дарит много позитивных эмоций, и публичность. Вот это и есть тренд, привлекающий большую аудиторию, особенно тех, кто не может себе такое позволить или кому это кажется чем-то неприятным", – объяснила Кардиакос.

"Я поборол брезгливость"

Фото: 123RF.com/pannee99

Говоря о том, как некоторые справляются с брезгливостью, копаясь в мусоре, Анастасия Кардиакос отметила: в таком случае люди начинают менять смысл происходящего на "я спасаю хорошую вещь", "я за разумное потребление", "не нужно засорять планету". Это новая философия, и она не про то, что "я поборол брезгливость", а про то, что "этой брезгливости нет".

По словам эксперта, такой подход меняет в целом представление человека о себе: он не опускается до чего-то, а, наоборот, поступает разумнее других.

Важно различать "звоночки", которые свидетельствуют о том, что тренд перестал быть "по фану" и может перейти в уровень расстройств или нарушений. Первый – перезахламление: человек приносит все возможное, что нашел, и тогда дому будет угрожать опасность. Как только начинается подобное, ментальные сортировки не происходят, отключается разумность. Второй звоночек – когда человек испытывает дистресс и напряжение от того, что нужно что-то выбросить. Возникает паранойя, поскольку "расставаться нельзя ни с чем", самозапрет начинает мешать жить.
Анастасия Кардиакос
семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог

Еще один признак расстройства – распространение подобного образа жизни и философии, которые затем нарушают отношения с близкими. Человек развивает блог, но дома все захламлено, из-за чего страдают родные – это переходит в фанатизм.

"Заранее осуждать людей не стоит. Сложившаяся ситуация – защитный механизм, который помогает загасить негативные эмоции от выбранной формы удовлетворения нужды или потребности. Такой способ самозащиты тоже работает, а для кого-то создает большую площадку для контента, где человек оправдывается, объясняя чем-то свое поведение", – предупредила специалист.

В то же время хайп в блогинге – это проявление истероидного типа личности, когда внимание привлекается любым способом.

Кроме того, в семейной истории могут существовать теории накопительства. Например, родители ругали, когда что-то выбрасывалось, мама постоянно все брала, не покупала, хотя деньги были. Это некая нормализация с самого детства, заключила Кардиакос.

Экономия в ущерб здоровью?

Фото: depositphotos/pressmaster

При этом врач-терапевт Татьяна Романенко напомнила в разговоре с Москвой 24, что собранные со свалок вещи и продукты способны навредить здоровью. 

"Здесь пищевые продукты соседствуют с непищевыми, обработанные – с необработанными. Вещи для личного пользования не стоит брать без крайней на то нужды. В контейнерах могут быть не только неполезные бактерии и вирусы, но и грызуны, переносящие различные заболевания. Плюс не стоит забывать про загрязнение экскрементами и так далее", – объяснила эксперт.

Если рассуждать о возможном использовании выброшенной одежды, то она нуждается в обработке: нужно стирать, замачивать в дезинфицирующих растворах. Однако вряд ли это реально осуществить в домашних условиях, отметила Романенко. 

Говоря про экологию, важно учесть: для очистки будут использоваться химикаты в большом количестве, а также дезинфицирующие средства, которые не полезны ни для окружающей среды, ни для собственного организма. Это в том числе вдыхание ядовитых паров, которые могут спровоцировать хронические заболевания и аллергию, а также воздействовать на кожу.
Татьяна Романенко
врач-терапевт

Кроме того, чтобы найти флакон со средством или кусок мыла, нужно хорошо углубиться в мусорные контейнеры, подчеркнула врач.

"На мой взгляд, та польза и экономия, которая, возможно, будет от найденной порции шампуня на одно мытье головы, несравнима с вредом, который получит организм", – указала эксперт.

Она отметила, что существует вероятность подцепить практически любые инфекции: и гепатит, и дизентерию, и грибковые поражения кожи. В целом сложно найти какую-то болезнь, которую нельзя отыскать в мусоре. 

Думаю, если вторичный мусор хранится отдельно, если его централизованно берут и используют, в этом есть разумная история. Но, к сожалению, пока это есть не везде, и даже там, где все предназначено для сбора вторсырья, находятся и пищевые продукты, и многое другое. 
Татьяна Романенко
врач-терапевт

Поэтому, если обрабатывать вещи в организованном порядке и давать им вторую жизнь, возможно, в этом есть смысл. Но логичнее обратиться в специальные пункты сбора, где принимают то, что еще может послужить. Что касается мебели, которую нередко берут на улице, там тоже могут быть насекомые, которых так же сложно вывести, заключила Романенко.

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