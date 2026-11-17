17 ноября, 13:15Происшествия
Срок уголовного преследования одной из сестер Хачатурян истек в январе 2026 года
Срок уголовного преследования одной из сестер Хачатурян, которой на момент предполагаемого преступления было 17 лет, истек в январе 2026 года. Об этом сообщил юрист Али Алиев.
По его словам, следственные действия в последнее время не проводятся, поэтому девушки хотят завершить многолетнее разбирательство и получить решение суда. Басманный суд рассмотрит жалобу защиты на затягивание уголовного дела.
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