В рамках опроса 76% москвичей проголосовали за то, чтобы долгую дорогу в офис считать рабочим временем. Исследование провел один из сервисов по поиску вакансий.

Многие москвичи считают, что фактически работают не по 8 часов, а по 11, поскольку 2–3 часа им приходится проводить в дороге. При этом 42% опрошенных жителей мегаполиса предпочли бы доплату за проведенные в дороге часы, а 34% хотели бы включения потраченных часов в рабочее время. Против такой инициативы выступили 12%.

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