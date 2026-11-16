Сильный кашель и одышка могут быть признаками пневмонии, предупредили москвичей в Роспотребнадзоре. При появлении этих симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Самый эффективный способ предотвратить воспаление легких – это вакцинация от гриппа, особенно важно сделать прививку тем, кто часто болеет ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями и москвичам старшего возраста.

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