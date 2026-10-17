Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 октября

Пушкинский музей работает в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. Ранее Telegram-каналы писали, что посетителей музея эвакуировали по сигналу тревоги.

При этом аэропорт Шереметьево вместе с авиакомпаниями восстанавливает расписание и принимает все необходимые меры для поддержки пассажиров. Об этом заявили в пресс-службе авиагавани.

Ранее в Шереметьево прошло заседание оперативного штаба. По его итогам Минтранс сообщил, что в московских аэропортах задержано более 100 рейсов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

