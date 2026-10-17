Тариф проезда по Московскому скоростному диаметру вырос до 25 рублей за участок. Стоимость повысили для разгрузки магистрали. В сентябре поток вырос на 20 тысяч машин в сутки, что на 5 % выше, чем за тот же период в прошлом году.

Новый тариф действует в будни в самые загруженные часы: утром с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. В выходные и праздники проехать по МСД можно бесплатно.

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