Движение затруднено на Варшавском шоссе после падения экскаватора с трала. Во время перевозки стрела дорожной техники задела пролет железнодорожного моста, после чего экскаватор упал.

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, две из пяти полос заняты. Длина затора составляет около 500 метров. Причины аварии устанавливаются.

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