Жители столичного ЖК "Дубровка" пожаловались на шумный караоке-бар

Жители столичного жилого комплекса "Дубровка" пожаловались на шум от ночного караоке-бара. По словам местных, по выходным громкая музыка и шум посетителей мешают спать, также происходят конфликты и драки.

Жильцы обращались в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор. В прокуратуре, по их словам, сообщили, что владельцу заведения направили предостережение о необходимости соблюдать законодательство и снизить уровень шума.

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