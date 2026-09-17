В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 17 сентября

Наиболее плотное движение 17 сентября наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе, а также на Волгоградском проспекте в сторону центра Москвы. Об этом рассказал ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.