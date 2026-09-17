Электромобиль "Атом" начали серийно выпускать на заводе "Москвич"

Серийное производство электромобиля "Атом" запустили на заводе "Москвич" в Москве. Машины выпускают по полному циклу, включая сварку, окраску, антикоррозийную обработку, калибровку систем и финальный контроль качества.

Электродвигатель "Атома" развивает мощность 204 лошадиные силы. До 100 километров в час автомобиль разгоняется за 7 секунд, запас хода составляет до 500 километров на одном заряде. Уровень локализации производства достигает 70%, это максимальный показатель среди электромобилей в России.

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