Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Завершили проходку левого перегонного тоннеля между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар", сообщил Сергей Собянин. Щит "Эсмина" прошел больше 1,6 километра на новом участке Бирюлевой линии метро, часть – под руслом Москвы-реки. Ранее щит "Елена" проложил правый тоннель на этом же участке – таким образом уже готовы два перегонных тоннеля.

"На пересечении улиц Привольной и Авиаконструктора Миля в рамках Адресной инвестиционной программы планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс "Импульс". Сейчас объект проектируется, в здании площадью около 8,5 тысячи квадратных метров предусмотрят бассейны, зал общефизической подготовки и другие помещения", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На проспекте Куприна построили детский сад с общей площадью почти 4,7 тысячи квадратных метров. Снаружи здание напоминает ряд плотно сомкнутых плотных шале, украшенных рисунками зимнего леса.