Горящие путевки в Турцию практически потеряли экономию

Горящие туры в Турцию практически перестали быть способом сэкономить. Путевки с вылетом в ближайшие дни теперь не обязательно стоят дешевле, поэтому рассчитывать на выгодную цену при покупке в последний момент не стоит.

Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, за последние годы горящие туры фактически стали редкостью. При этом в этом году пик спроса на Турцию сместился на бархатный сезон. В сентябре цены во многом сопоставимы с августовскими, а наиболее выгодным для экономии месяцем эксперт назвал октябрь.

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