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17 августа, 12:45

Общество

Эксперт отметила высокую долю олимпиадников в топовых вузах России

Эксперт отметила высокую долю олимпиадников в топовых вузах России

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Проблема роста числа олимпиадников на бюджетных местах особенно заметна в топовых вузах, отметила член Общественного совета при Минобрнауки РФ Инна Литвиненко. По ее словам, на популярных направлениях, в частности на инженерных специальностях и в сфере ИT, доля олимпиадников очень высокая.

При этом вузы уже используют разные способы регулирования приема. Например, некоторые университеты сокращают количество олимпиад, победители и призеры которых получают право на поступление без экзаменов.

В дальнейшем, по мнению эксперта, возможны изменения в части распределения бюджетных мест и ЕГЭ. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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