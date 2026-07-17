Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 13:30

В мире

Лесные пожары в Канаде окутали Нью-Йорк смогом перед финалом ЧМ

Лесные пожары в Канаде окутали Нью-Йорк смогом перед финалом ЧМ

Новости мира: вулкан Килауэа на Гавайях начал извергаться в 51-й раз за два года

Новости мира: цифровые визы с QR-кодами появятся в Египте с 1 августа

Аргентина отпраздновала победу в раздевалке после полуфинала ЧМ

Черногория может ввести визовый режим для россиян с 1 октября

Аргентина стала вторым финалистом ЧМ по футболу

Трамп намерен расширить военную операцию против Ирана

FIFA будет продавать куски газона со стадиона, где пройдет финал ЧМ-2026

Сборную Норвегии после чемпионата мира встретили около 100 тыс болельщиков

Политолог заявил, что США не устраивает независимость Ирана

Нью-Йорк и прилегающие районы, где пройдет финальный матч ЧМ-2026, накрыл плотный смог из-за лесных пожаров в Канаде. Качество воздуха резко ухудшилось, из-за чего местные жители все чаще выходят в защитных масках.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие 3–4 дня регион накроет новая волна аномальной жары. Несмотря на это, власти заверили, что проведение финального матча чемпионата мира не находится под угрозой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпогодавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика