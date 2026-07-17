Лесные пожары в Канаде окутали Нью-Йорк смогом перед финалом ЧМ

Нью-Йорк и прилегающие районы, где пройдет финальный матч ЧМ-2026, накрыл плотный смог из-за лесных пожаров в Канаде. Качество воздуха резко ухудшилось, из-за чего местные жители все чаще выходят в защитных масках.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие 3–4 дня регион накроет новая волна аномальной жары. Несмотря на это, власти заверили, что проведение финального матча чемпионата мира не находится под угрозой.

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